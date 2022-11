“Estamos investigando esto más a fondo”: El Pentágono se pronunció sobre misiles en Polonia

El Pentágono dijo el martes que no podía confirmar los informes de que misiles rusos han cruzado a Polonia cerca de la frontera con Ucrania.

Por: Reuters – Traducción libre del inglés por la patilla

“Somos conscientes de los informes de prensa que alegan que dos misiles rusos han impactado en un lugar dentro de Polonia cerca de la frontera con Ucrania. Puedo decirles que no tenemos ninguna información en este momento para corroborar esos informes y estamos investigando esto más a fondo. El portavoz del Pentágono Brig. El general Patrick Ryder dijo en una conferencia de prensa.

Bomberos en Polonia dijeron el martes que dos personas murieron en una explosión en Przewodow, un pueblo en el este de Polonia cerca de la frontera con Ucrania. La radio polaca ZET informó anteriormente que dos misiles extraviados alcanzaron Przewodow el martes, matando a dos personas, sin dar más detalles.

