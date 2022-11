Cristiano Ronaldo se habría reunido con un gigante de Europa antes de criticar al United

Posteado en: Deportes, Titulares

“No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, fue la frase que esbozó Cristiano Ronaldo y que generó una verdadera explosión dentro del Manchester United.

Por Infobae

Durante una entrevista con el periodista Piers Morgan el delantero portugués dejó en claro su malestar con el club al sentenciar que considera que en la institución, tanto el entrenador principal (el neerlandés Erik ten Hag) como algunos dirigentes, quieren que se vaya.

Esta novela, que comenzó hace varios meses, sumó un nuevo capítulo en los últimos días. Según el Daily Mail, Cristiano Ronaldo, junto a su agente, el portugués Jorge Mendes, se reunieron la semana pasada con dirigentes del Bayern Munich, quienes se trasladaron hacia territorio inglés.

Vale destacar que esta no es la primera vez que el campeón de la Bundesliga se plantea el desembarco del cinco veces ganador del Balón de Oro. En julio lo reconoció públicamente el director ejecutivo del elenco alemán, el ex futbolista Oliver Kham, aunque luego aclaró que su fichaje no encajaba en la “filosofía” del club.

Según el rotativo, en su momento los bávaros se mostraron reticentes a pagar el salario de más de 500.000 euros a la semana de CR7. La gran apuesta para reemplazar a Robert Lewandowski (firmó con Barcelona) fue el senegalés Sadio Mané y Eric Maxim Choupo-Moting, cuyo futuro aún es incierto.

Este medio sostiene que Cristiano Ronaldo está desesperado por volver a jugar la Champions League, producto de que Lionel Messi está cerca de su récord de goles en la competencia. Curiosamente, Bayern Munich se enfrentará al PSG del argentino en los octavos de final de esta competición.

Otro posible destino podría ser el Chelsea, ya que el luso es un viejo anhelo del propietario Todd Boehly. El empresario estadounidense tiene un buen vínculo con Jorge Mendes y quiso al delantero en el anterior mercado de pases, pero se encontró con la negativa de Thomas Tuchel, por ese entonces entrenador del equipo.

No obstante, aclararon que “Graham Potter tampoco está entusiasmado con la perspectiva de fichar al cinco veces ganador del Balón de Oro en esta etapa de su carrera”.

Otra variante podría ser el Newcastle, con quien su agente habría mantenido charlas hace un mes, o Sporting Lisboa, entidad donde CR7 dio sus primeros pasos en el profesionalismo.