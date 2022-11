VIRAL: A Daniela Barranco le pidieron que cantara “El Boquete” en la Expo Valencia y esto respondió (+VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Durante su presentación en la “Expo Valencia 2022”, en el estado Carabobo, un grupo de personas le pidió a la cantante Daniela Barranco, que cantara el tema “El Boquete” o sino que se fuera, cosa que le molestó y respondió que la “escucharán en sus casas”.

Por lapatilla.com

“Cuando yo saqué por el Boquete, a mi me dijeron niche, marginal, me insultaron, me miraron feo en la calle, y ahora que no la cantó, sí la quieren. Yo les estoy tratando de traer música del corazón”, dijo.

La artista les recordó a los presentes que el concierto era gratis, y que la producción de una canción cuesta,”no saben todo el sacrificio que hay detrás”.

“Para los que no quieren escuchar las canciones, no hubiesen venido, ok, muchísimas gracias, escuchen el boquete en sus casas”, fue la dura respuesta de Barranco a los asistentes del evento organizado por la gobernación chavista en el centro de Valencia.

Aquí el video