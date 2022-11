El día en que los soldados rusos entraron en pánico en medio de la invasión a Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

Durante las primeras semanas de la invasión, Rusia perdió la batalla de Kiev y se vio obligada a retirarse del norte de Ucrania. Después de avances en el Donbás, en el este del país, Vladimir Putin sufrió otro duro golpe cuando una contraofensiva ucraniana liberó la mayor parte de la región de Jarkov. Pero nada comparado con Jersón, la ciudad donde las tropas rusas entraron en pánico, tal y como se ha sabido a través de mensajes de altos oficiales del Kremlin difundidos en Telegram.

Por La Razón

Pro-Russian Dimitriyev says that according to his sources, there's an actual panic among Russian forces in Kherson. pic.twitter.com/Icj6sQXTtJ

— Dmitri (@wartranslated) November 10, 2022