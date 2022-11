¿Por qué se llama “perro del infierno” a la nueva variante del Covid?

Las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1 de ómicron serán las mayoritarias en los contagios de Covid-19 a finales de noviembre o principios de diciembre, según avanzó hace unos días la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La ministra apuntó que estas variantes «están creciendo a un ritmo rápido en varios países europeos». En España, suponen el 2,7 por ciento de los casos en estos momentos, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), publicado este lunes. Por ahora, BA.4 y BA.5 siguen siendo las dominantes.

«Se estima que puedan ser las dominantes a partir de finales de este mes o principios de diciembre», ha afirmado Darias en línea con el informe del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) del 20 de octubre.

En su documento, el ECDC designó el linaje BQ.1 y sus sublinajes, incluyendo BQ.1.1, como variantes de interés. De acuerdo con su prevalencia actual y su ritmo de crecimiento, el organismo europeo estimó que estos linajes superarán el 50 por ciento en Europa a finales de noviembre o principios de diciembre.

Las mutaciones que definen estos linajes se han relacionado con el grado de evasión a la respuesta inmune y por el momento no existen indicios de que ninguno de estos linajes se relacione con una mayor gravedad de los casos, según el ECDC. «Podrían tener un mayor escape», señaló Darias en la misma línea.

En cuanto a la epidemiología del virus, la ministra advirtió de que, a pesar de los «datos favorables» en los últimos meses, se está entrando en otoño, que «se caracteriza por la mayor circulación de virus e infecciones respiratorias». «Por lo cual no podemos bajar la guardia», insistió.

El investigador de la Universidad de Basilea Cornelius Roemer ya advirtió a principios de octibre en Twitter de que B.Q.1.1 «impulsará una ola de variantes en Europa y América del Norte antes de finales de noviembre», ante la probabilidad «bastante alta» de que sea hasta un 10% más contagiosa.

With 11 days more data, it is becoming quite clear that BQ.1.1 will drive a variant wave in Europe and North America before the end of November

Its relative share has kept more than doubling every week

It has taken just 19 days to grow 8-fold from 5 sequences to 200 sequences 1/ https://t.co/pPIi0wbNuR pic.twitter.com/NUpzCplcZB

— Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer) October 2, 2022