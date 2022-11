¿Ansioso por volver? Trump podría lanzar su candidatura a la presidencia de EEUU en pocas horas

Las especulaciones de que el expresidente estadounidense Donald Trump podría adelantar el anuncio de su candidatura para las elecciones de 2024 mantiene en vilo tanto al Partido Republicano como al Demócrata. Pese a que aún faltan varios meses para una nueva disputa, el foco no pierde del radar esa contienda.

Por Semana

Medios locales sembraron la posibilidad de que el exmandatario adelante el anuncio este lunes, en horas de la noche, durante un mitin en Ohio, un día antes de que el país lleve a cabo sus comicios intermedios. Su presencia (en unas horas) será a propósito del respaldo al candidato al Senado JD Vance. Algunos asesores le han sugerido que espere algunos días, pero insisten en que es el mismo Trump quien está “ansioso” por hacer un anuncio antes de lo previsto, según el periodista de Axios Jonathan Swan.

“Con base en llamadas/mensajes de texto durante toda la mañana, el mitin de Trump/Vance en Ohio será muy observado por Rs. La especulación ha llegado a un punto absurdo en este punto, pero muchos Rs de diversos grados de cercanía con Trump anticipan un anuncio acelerado basado en sus más recientes comentarios privados”, dijo Swan en su cuenta de Twitter.

Based calls/texts all morning, Trump/Vance rally in Ohio will be v closely watched by Rs. Speculation has reached a point of absurdity at this point but many Rs of varying degrees of closeness to Trump are anticipating accelerated announcement based on his recent private comments

— Jonathan Swan (@jonathanvswan) November 7, 2022