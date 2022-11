VIRAL: Profesor de universidad en EEUU perdió el control tras ver a alumno reprobar (VIDEO)

En redes sociales se han hecho virales los videos de algunos profesores que pierden el control, los cuales han comprometido su trabajo. En esta ocasión, a través de Twitter se difundió el momento en que un maestro de historia de la Universidad Estatal de Tennessee le gritaba intensamente en el rostro a uno de sus alumnos luego de haber reprobado el curso, de acuerdo con reportes oficiales.

Por El Heraldo de México

En el clip, se puede ver al docente identificado como Robert Evins Pickard recargado en el pupitre frente al joven a quien le grita: “Dije ¿cuál es tu nombre?”, en respuesta, el joven se tiene que inclinar hacia atrás buscando alejarse del histérico profesor a quien se niega a responderle y en consecuencia, lo corre del salón y le señala que reprobó el curso, para rematar gritando nuevamente “¡Fuera, fuera, fuera!”.

En tanto, la universidad dijo en un comunicado que tomó “medidas rápidas, incluidas acciones de personal” para abordar el incidente, incluido el despido de Pickard de su puesto: “La Universidad Estatal de Tennessee no tolera el comportamiento poco profesional en sus aulas o dirigido a los estudiantes”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el profesor dijo para un medio local que se arrepiente profundamente de lo que sucedió en clase: “He estado bajo mucha presión recientemente y me he sentido frustrado con los estudiantes que sólo le prestan atención a sus celulares y laptops, luego se preguntan por qué obtienen bajas calificaciones. Pero eso no justifica mi comportamiento” señaló Pickard.

This professor is at Tennessee State University and apparently talks to students like this all the time. Something needs to be done. #Repost #tsu #racism #heneedstobefired pic.twitter.com/o7L27EMIdp

— KMD (@theylovekennedi) October 31, 2022