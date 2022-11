Desgarrador testimonio de una adolescente que denunció abuso sexual en una estación de Transmilenio en Colombia

Posteado en: Actualidad, Sucesos

A través de un video en redes sociales, una joven menor de edad en Bogotá denunció que fue víctima de hurto y abuso sexual en la estación de Transmilenio La Castellana, en Colombia, el pasado 31 de octubre.

Por Noticias Caracol

“Mi nombre es Hilary Castro, tengo 17 años, y el día de hoy quiero hacer una denuncia pública porque yo, el 31 de octubre, fui abusada en una estación de Transmilenio”, manifestó.

La adolescente cuenta que venía en la ruta B12 y se bajó en la estación La Castellana, tenía previsto encontrarse con unas amigas, pero detrás de ella se bajó su agresor.

“Vi que un señor se bajó en la misma estación y que empezó a mirar a todos los lados, a lo que procedió a sacar algo de la maleta, lo único que hice fue intentar caminar más rápido. No había un solo policía, un solo celador”, exclamó.

En ese momento, el hombre la alcanzó y amenazó para robarla.

“Este hombre llega detrás de mí, me amenaza con un cuchillo, a lo cual me dice que le dé todo. Tenía un canguro puesto, se lo doy, empieza a esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular, pero me quita el canguro, me empieza a amenazar y empieza a decirme muchas cosas obscenas”, señaló.

Luego, lo que hizo fue sacarla de la estación para abusar de ella.

?? Denuncia Pública. ?? El día de ayer Hilary Castro (@La_femiloka ) fue victima de abuso en la estación de @TransMilenio la Castellena donde no habia ni un solo celador o policía cerca, intento realizar la denuncia correspondiente y no tuvo ninguna respuesta por parte(1/2) pic.twitter.com/uM9VbQw5zH — Prensa Libre? (@prensa_librecol) November 2, 2022

“Este hombre procede a coger la mano y empezar a jalarme para sacarme de la estación. Me bajó de la estación a punta de amenazas”, indicó.

Aseguró que pudo ser peor de no ser por dos jóvenes que se percataron de lo ocurrido e hicieron que el agresor se espantara y huyera, no sin antes robarle también el celular.

“Dos muchachos que venían para ese lado como que vieron algo raro, a lo que este señor procede a irse”, dijo.

Finalmente, estos jóvenes la auxiliaron y esperaron hasta que se encontrara con sus amigas, luego pudo hablar con su mamá y llegó a su casa.

