Empresa en Florida acusada de tráfico de langosta espinosa de Haití a Hong Kong

Aifa Seafood, una empresa con sede en el sur de Florida está acusada de tráfico de langostas espinosas de Haití a Hong Kong.

lapatilla.com

En una información difundida por el periodista Joshua Goodman a través de sus redes sociales se pudo conocer que la empresa “acusada de tráfico de vida silvestre por registros falsos que enumeran langostas capturadas en Haití como capturadas en aguas de Florida”.

Asimismo, agregó que la propietaria es una mujer chino-estadounidense que en 2016 se declaró culpable de enviar más de media tonelada de langostas vivas de Florida a su China natal sin licencia.

Spiny lobster from Haiti to Hong Kong….by way of Miami.

AIFA SEAFOOD charged with wildlife trafficking for false records listing lobsters caught in Haiti as caught in Florida waters.

Owner is a Chinese-American woman who in 2016 pleaded guilty to similar crimes. pic.twitter.com/0TNFdEwuZm

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 1, 2022