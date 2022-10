No todo es físico y fama: Emily Ratajkowski reemplazó a Brad Pitt por un DJ

Click to share on Google News (Opens in new window)

Aunque se llegó a rumorear que entre la modelo Emily Ratajkowski y el actor Brad Pitt existía algo que una amistad, al parecer su relación no había sido tomada como algo serio.

Medios internacionales aseguran que entre ambos no existía una relación exclusiva y esto se confirma con unas fotografías de la modelo besando a otro hombre.

Se trata del DJ Orazio Rispo, con quien Emily paseó por las calles de Nueva York.

See photos of Emily Ratajkowski making out with DJ Orazio Rispo on NYC date night https://t.co/UdXMue3r9b pic.twitter.com/BwGPIOUYRo

— Page Six (@PageSix) October 18, 2022