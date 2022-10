El absurdo requerimiento por el que la embajada de Venezuela en Líbano impide a nacionalizados renovar su pasaporte

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Soy venezolano desde el año 2004, con Gaceta oficial 5.801. Viví 21 años en Venezuela, desde 1993 hasta el 2014. He tenido tres pasaportes venezolanos y cuando está a punto de vencerse el actual, asisto a la cita, que el Saime me asignó, en la embajada del Líbano. La funcionaria que me atendió me informa que debo presentar la primera visa de mi entrada a Venezuela, con el sello de pasaporte. Eso es una locura, nadie tiene eso, porque esas visas estaban en el pasaporte que debí entregar en la Oni-Dex con los requisitos para nacionalizarme”, le dice a Infobae, Elie Wadih Nabhan.

Por Sebastiana Barráez / Infobae

Su caso no es el único. Hay cientos de personas afectadas por requerimientos difíciles o imposibles de cumplir por los nacionalizados e incluso para los nacidos en Venezuela. Aunado a eso, el trato del personal, según señala, es pésimo. En las redes sociales hay propaganda de la embajada promocionando la entrega de pasaportes.

A la solicitud absurda que, la embajada de Venezuela en el Líbano, le hace a Elie Wadih Nabhan se suma que para acudir a la cita, como requisito para tomar la foto y las huellas, debió pagar 80 dólares en efectivo por gastos consulares. “Pagué los USD 80 y la funcionaria me dijo: ‘si no te contestamos y no podemos hacer nada contigo, esos 80 dólares no los puedes reclamar’. Yo le respondí que no quería los 80 dólares porque yo me vine a pie para la embajada. ¿Usted cree que si mis papeles fueran falsificados yo me presentaría asi?”.

Asegura que la funcionaria terminó reconociendo que “es verdad, sus papeles son legales, pero están pidiendo la primera visa y el pasaporte con el sello de entrada”. No le quiso especificar de quién fue la orden. Nabhan exigió hablar con el embajador, General en Jefe retirado (Ej) Jesús Gregorio González González, pero le dijeron que no se podía.

Ante la reiterada negativa de la funcionaria de permitirle hablar con otro funcionario de más alto rango con quien aclarar la situación, se vio resignado a que ahí no obtendría solución a su pasaporte, decide marcharse no sin antes pedir “sáquele copia a los 80 dólares en efectivo que pagué, para colocar mi firma y mis huellas, no vayan después a decir que son falsos. Y los estoy pagando porque con tres pasaportes en mano y Gaceta Oficial con mi nacionalidad, ustedes no tienen manera de negarse legalmente a darme el pasaporte”.

Cómo es venezolano

Elie Wadih Nabhan llegó a Venezuela cuando tenía 21 años en 1993, con la visa que obtuvo en la embajada de Venezuela en la ciudad de Hazmieh, Beirut; vivió 21 años en el país hasta el 2014. Explica cómo es que se hace venezolano. “En el año 2004, tomé la propuesta cuando el presidente Hugo Chávez abrió la oportunidad a quien quisiera ser venezolano para que presentara los papeles. Yo había llegado a Venezuela con visa de turista, que me dieron en la embajada del Líbano”.

Explica que “cuando uno va a entregar sus papeles para nacionalizarse en Venezuela, tiene que hacer un recuento de visa, es decir, la de turista, la transeunte y la residente. Eso lo tenía en mi pasaporte libanés, que saqué nuevo en la embajada del Líbano en Venezuela, hice recuento de visa, hice los pago de Ley, entregué todos mis documentos en la ONI-DEX (anterior Oficina Nacional de Identificación y Extranjería). En febrero 2006 salí en Gaceta Oficial como ciudadano venezolano”.

“Saqué mi primer pasaporte andino, a finales de diciembre 2006, con vigencia de cino años. Después me vine para el Líbano, donde he sacado dos pasaportes en la embajada; hace dos años, en el 2020, teniendo el pasaporte biométrico saqué la prórroga por solo dos años. En febrero próximo, 2023, el pasaporte se me vence, por lo que debo sacar uno nuevo”.

“Hice la cita a través del SAIME (Servicio de Administración de Identificación, Migración y Ezxtranjería), 200 dólares, me dieron la cita para el 26 de septiembre; me presenté ese día a la embajada en el Líbano, con mis tres pasaportes vencidos, la Gaceta Oficial original y copia, además de la cédula de identidad”.

Confiesa que otras personas le habían dicho lo que estaba sucediendo en la embajada con los pasaportes y los oriundos del Líbano con pasaporte venezolano, pero él consideró que eso no era creíble. Cuando llegó ante la funcionaria que lo atendió, ella le dijo: “necesitamos tu primera visa, cuando entraste a Venezuela, con el sello de pasaporte”. Relata que se quedó impresionado. “Woao, ¿está hablando en serio?”, fue lo que alcanzó a decir. El simple “si”que la funcionaria respondió lo convenció que no había dudas del requirimiento que le estaban haciendo.

“Mire señorita, yo soy venezolano y a usted debería bastarle tener la gaceta que así lo establece, por lo que las visas ya no tienen validez en ese caso. Por otra parte, usted está solicitando algo imposible de tener, nadie tiene su primera visa, porque yo entregué, porque así me lo requirió la ONI-DEX mi pasaporte libanés con las visas en él”.

Agregó que además tenía su cédula venezolana y la de extranjero. “Si usted revisa las dos cédulas en los sitemas, verá todas las visas”, le dijo a la funcionaria de la embajada que insistió en que no las tenían. “Claro que sí, usted puede acceder a esa información, pero se niega a hacerlo, porque ya he escuchado lo que pasa en la embajada y ustedes no quieren ayudar. Si usted no respeta la Gaceta del presidente Chávez, usted no está respetando a su país”, le dijo Elie Wadih Nabhan a la funcionaria antes de marcharse.

La respuesta

Es persistente en su objetivo y no cede ante el derecho que alega tener. “Desde el día 26 hasta ahora he enviado cinco correos electrónicos; me contestaron el primer correo pidiéndome mi número telefónico. No entiendo eso cuando ellos tienen la carpeta con todos mis datos y documentos en la embajada desde hace tiempo”.

“La segunda repuesta que recibí después de varios días dice que ‘es necesario que nos envíe sus visas y sello de entrada a la República Bolivariana de Venezuela. Sección Consular’. Imagínese eso”.

Elie Nabhan asegura que “hay más de mil personas aquí con problemas en esa embajada, no solo por ese papeleo, porque hay gente venezolana por nacimiento, con su partida de nacimiento y les exigen partida de nacimiento nueva; se ve que son obstáculos, porque no quieren aceptar partidas de nacimiento que tengan tres, cuatro o cinco años”.

“He tratado de enviar correos al SAIME, a la dirección donde me enviaron la cita, pero sale incorrecto. No se sabe si es ciertro que es una solicitud hecha por el Saime desde Caracas o es un requisito de la embajada en el Líbano. A mi primo con su pasaporte aquí desde hace cinco meses no se lo han querido entregar; hace una semana le enviaron una cita diciéndole que fuera a la embajada a retirar su pasaporte y cuando se presentó en la embajada no se lo quisieron entregar sino entregaba la primera visa”.

Finalmente Elie Wadih Nabhan le hace un llamado al embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa, General en Jefe Jesús Gregorio González González, para que dé respuesta a lo que está sucediendo en esa embajada, porque además “la atención de los funcionarios es pésima. Hay un policía libanés que está vigilando en la parte de afuera e intentó entrar, por lo que le advertí que yo era venezolano y que al estar en la embajada venezolana, yo estaba en territorio venezolano”. Dice que a la embajada no se puede entrar sin previa cita, pero asegura que “voy a insistir al derecho que tengo de renovar mi pasaporte”.