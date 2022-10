Ancelotti se une a la polémica: Asensio no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado

Posteado en: Deportes, Titulares

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se quejó de la actuación arbitral en el empate de su equipo ante el Girona, enfocando principalmente la acción del penalti, en la que dijo que Marco Asensio “no ha tocado el balón con la mano” y que tanto el VAR como el colegiado “se lo han inventado”.

“No me gusta mucho hablar de esto pero hoy hablo”, advirtió Ancelotti en su primera respuesta de su comparecencia cambiando su habitual perfil cuando es preguntado por la actuación arbitral. “La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no toca el balón con la mano”

“He hablado con Asensio y toca el balón con el pecho, es verdad que tenía la mano izquierda en una posición un poco rara, pero cubría el cuerpo, no lo hacía más grande. Puede haber duda si lo toca, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado”, criticó.

Más comprensivo se mostró Ancelotti en el tanto anulado al brasileño Rodrygo Goes, al interpretar el árbitro la norma que con tener la mano apoyada del portero sobre el balón es falta por arrebatarle el balón al rematar a gol.

“La segunda es más opinable porque no hay total control del portero del balón con su mano, pero se puede pitar, no lo voy a discutir. Lo que me sorprende es el penalti que ha llegado en un momento clave del partido porque estaba encarrilado, nos había costado marcar sin un fútbol espectacular pero habíamos tenido el 2-0 con Asensio y esta situación nos deja con dos puntos menos en la tabla”, lamentó. EFE