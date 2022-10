Zulia lidera casos de violencia de género en Venezuela

Según la abogada Takehydi González, defensora de los derechos de las mujeres, en el primer semestre de 2022 se registraron 262 víctimas por violencia de género en el estado Zulia.

Corresponsalía lapatilla.com

Según informo González, el delito contra las féminas se agrupa en varios casos: se registraron 142 delitos por agresión (54,2%), 37 casos por amenaza de muerte (14,1%), 22 agresiones sexuales (8,4%), 17 violaciones sexuales (6,5%) y 17 homicidios intencionales (6,5%).

Estas dos últimas situaciones violentas reflejan una ocurrencia de 2,83 casos por mes, lo que se traduce que cada 10 días se produce una violación o el asesinato de una mujer.

De acuerdo con Braulio Arias, Intendente de Seguridad, Orden Público y Paz del Municipio Maracaibo, el 40% de las denuncias que procesan en su despacho son relacionadas con este delito.

Las parroquias donde se observa una mayor incidencia de violencia de género son Francisco Eugenio Bustamante, Antonio Borjas Romero y Venancio Pulgar.

En el ámbito nacional, la también coordinadora de mujeres del partido Voluntad Popular (VP), dijo que 152 femicidios han ocurrido en Venezuela en lo que va de año.

Según la investigación de González, en promedio cada 38 horas muere una mujer en manos de su agresor, una cifra alarmante que convocan a la sociedad y al gobierno a legislar y actuar sobre este tema.

“Con miedo, alarma y preocupación, podemos evidenciar un monstruo que sigue creciendo y el Estado no hace nada para detenerlo. No hay acciones, propuestas concretas o alguna respuesta efectiva por parte del Estado venezolano para enfrentar esta terrible problemática que deja en evidencia la ausencia de políticas públicas referentes a la protección, la mitigación y la atención de la violencia de género”, dijo la abogada.

González asegura que es necesario un equipo multidisciplinario para abordar las causas de la violencia contra las mujeres, incrustada en las familias y en los distintos espacios de convivencia social.

En Venezuela, la situación de los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia basada en el género (VBG) es realmente entristecedora.

Para la representante de Voluntad Popular, la justicia es letra muerta cuando la impunidad es el principal amparo de los agresores.

La abogada informó que los avances normativos en materia de violencia de género, que se han producido desde el año 2007 con la promulgación de la primera Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y sus progresivas reformas del año 2014 y 2021, seguirán siendo un cascarón vacío mientras existan limitaciones para acceder a mecanismos de prevención, protección y denuncia.

Se pudo conocer un caso terrible de violencia de género. Se trata de “Anny”, seudónimo de una dama que es víctima de violencia de género. Ella contó a La Patilla que cada vez que su esposo toma bebidas alcohólicas y estupefacientes, la golpea brutalmente.

“Él me dice que su placer en el sexo es golpearme salvajemente y verme llorar, que eso lo satisface. Que si lo denunció, me deja de traer la comida para alimentar a mis cuatro hijos. Tres no son de él, es por eso que prefiero aguantar. Llegamos a un acuerdo que no me golpearía en la cara, sino solo en el cuerpo”, contó conmovida la mujer.