Revelan una dulce nota que la reina Isabel II le escribió al príncipe William

Una dulce nota que la Reina Isabel II le escribió al príncipe William ha sido revelada tras su muerte.

Por: El Diario NY

La correspondencia, escrita con membrete del Palacio de Buckingham, supuestamente fue escrita por “Su Majestad” a principios de la década de 1990 y acompañada de un calendario de adviento que le regaló a su nieto.

“William: Espero que disfrutes abriendo esto cada día. De la abuela”, dice la breve nota.

La nota de la reina fue compartida en Twitter por la cuenta de Royal Household Mail el lunes, donde rápidamente acumuló miles de me gusta.

"William, I hope you enjoy opening this each day, Granny"- A card written in the hand of #QueenElizabethII & sent to the young #PrinceWilliam obviously along with an advent calendar. It was purchased from a former employee of #PrincessDiana. pic.twitter.com/qo6j882yUb

— Royal Household Mail ?? ?? (@RealRoyalMail) October 25, 2022