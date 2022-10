Extrema delgadez, tos y náuseas constantes: El delicado estado de salud de Putin dispara las alarmas en Rusia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Hasta hace relativamente poco era habitual ver cómo el presidente ruso Vladimir Putin hacía alarde de tener una salud de hierro y un físico espectacular. Sus fotos realizando actividades físicas, incluso sin camiseta, están en el imaginario colectivo. Pero Putin sigue cumpliendo años, ya ha entrado en la década de los 70, y su aspecto ha ido cambiando de forma notable durante los últimos años. Sobre todo en los últimos meses, en los que está mucho más expuesto y en el foco de todos tras decidir invadir Ucrania.

Por larazon.es

Desde ese momento, se dispararon los rumores sobre su estado de salud. Dificultades para moverse, movimientos incontrolados durante actos públicos, su cuerpo cada vez más delgado, la transformación de su cara, visiblemente más hinchada en los últimos meses… Han sido varias las veces que se ha insinuado que el presidente Putin tenía cáncer y Parkinson cada vez son más recurrentes.

El canal de Telegram General SVR ha vuelto a disparar las alarmas entorno al líder ruso. Según esta misma fuente, el círculo íntimo de Vladimir Putin está preocupado de que su “delgadez y tos persistente” sean cada vez más visibles y que las élites rusas se percaten del rápido deterioro de su líder. El canal afirma que fuentes cercanas al presidente indicaron que hay mucha preocupación por los ataques de tos, náuseas constantes y la falta de apetito, que ha provocado que haya adelgazado 8 kilos en muy poco tiempo, informa el diario británico “The Mirror”.

El líder ruso participó la semana pasada en varios actos con tropas, en los que llegó incluso a disparar con un rifle de alta precisión, antes de someterse a un examen médico durante el fin de semana. Todo lo que tiene que ver con su salud, es llevado con extrema cautela. Así, la mayoría de los actos que protagoniza son grabados y editados antes de hacer públicas las imágenes. El último ejemplo ha sido este fin de semana, en el que se ha reunido por videoconferencia con el gobernador de la antigua región Magadan, Sergey Nosov. Las imágenes se hicieron públicas posteriormente y en ellas se le puede ver cómo tose, algo que puede ser habitual por la época del año pero que puede ser significativo dados los rumores acerca de su estado.

Desde el Kremlin insisten una y otra vez en que Putin tiene una salud de hierro. Pero el físico dice otra cosa y el aspecto del presidente no es bueno. Esto hace temer que al mostrar debilidad se pueda producir un posible alzamiento militar contra él para deponerle del cargo.

El canal de Telegram -que no citó ninguna fuente ni aportó ninguna prueba que refutara estas afirmaciones- dijo de forma tajante que “tanto el propio Putin como sus familiares, así como los médicos, están preocupados por los accesos de tos del presidente, así como por las náuseas constantes y la falta de apetito debido a la medicación contra el cáncer”. “En los últimos meses, Putin ha perdido ocho kilos, y los que rodean al presidente están preocupados de que la delgadez y la tos persistente que se nota en el progreso sean consideradas por las élites como un signo del rápido deterioro de la salud del líder”, añadió.

Además, insisten, en que “Putin estaba de mal humor por la guerra, en particular reprendiendo y luego interrumpiendo al ministro de Defensa Sergei Shoigu en una reunión en línea. Putin recurrió a gritos y blasfemias. Después de que acabara la reunión Nosov, Putin comenzó a hablar con otros mandos militares pero no pudo continuar debido a un ataque de tos severa, que obligó a suspender la reunión porque el presidente requirió atención médica”, según fuentes del Kremlin indicaron en el canal.

El canal General SVR ha defendido desde hace tiempo que Putin padece cáncer abdominal, Parkinson y un trastorno esquizoafectivo.

PUTIN’S HEALTH ??

Videos released by ?? Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.

For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022