Argus: La acusación de EEUU arroja luz sobre el comercio de petróleo de Venezuela

Una acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. brinda una ventana a cómo supuestamente se vende el petróleo venezolano a compradores extranjeros en contravención de las sanciones de EE.UU., incluso a través de pagos en efectivo y empresas fachada en Alemania y los Emiratos Árabes Unidos.

Por Haik Gugarats en Argus | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Los fiscales federales de EE. UU. acusaron el 19 de octubre de 2022 a los ciudadanos rusos Yury Orekhov y Artem Uss, propietarios de la empresa NDA con sede en Alemania, de orquestar un esquema desde 2019 para comprar petróleo de la estatal venezolana Pdvsa en nombre de una importante empresa de aluminio rusa no identificada y una empresa no identificada descrita como el “mayor conglomerado estatal de refinación de petróleo, gas y petroquímica” en China. El ciudadano español Juan Fernando Serrano, director ejecutivo de una empresa comercializadora de petróleo no identificada con sede en los Emiratos Árabes Unidos, también fue acusado, junto con otros tres ciudadanos rusos y un comerciante venezolano.

Las sanciones de EE. UU. vigentes desde 2019 prohíben el uso del sistema bancario de EE.UU. y los dólares estadounidenses para realizar transacciones comerciales con petróleo venezolano. Los acusados ??supuestamente ordenaron a los petroleros que transportaban petróleo venezolano que apagaran los transpondedores, falsificaron documentos de carga para ocultar su origen o presentaron el petróleo como un cargamento de alimentos o productos electrónicos. NDA y otras compañías ficticias supuestamente fueron utilizadas como intermediarios para permitir el uso continuo de bancos estadounidenses para procesar las transacciones. En al menos un caso alegado por la acusación, Orekhov y Uss realizaron un pago en efectivo por un cargamento de petróleo de 550.000 barriles en noviembre de 2021.

Los demandados supuestamente comprarían petróleo venezolano con un descuento del 40% y, según una acusación, en al menos una ocasión ofrecieron un soborno de $6 por barril a los miembros del equipo que compraron el petróleo en nombre de la compañía no identificada en China.

La acusación formal no brinda una explicación sobre si la empresa rusa de aluminio no identificada compró petróleo venezolano para sí misma o para revenderlo con ganancias. Orekhov es descrito como un ex empleado de la empresa rusa y Uss supuestamente es un socio del propietario de la empresa, también anónimo pero descrito como un “multimillonario e industrial ruso” bajo las sanciones de Estados Unidos.

No nombrar a personas y empresas específicas que no están directamente acusadas de infringir la ley en una acusación formal es habitual en la práctica procesal de los Estados Unidos. Pero las pistas proporcionadas por el Departamento de Justicia, incluido el hecho de que la compañía de aluminio estuvo en la lista de sanciones de EE. UU. en 2018-19, apuntan al conglomerado de aluminio Rusal y su propietario, Oleg Deripaska.

Orekhov fue arrestado ayer en Alemania y Uss fue detenido por la policía italiana. Ambos esperan la extradición a Estados Unidos, dijo el Departamento de Justicia. Uss es hijo del gobernador de la provincia rusa de Krasnoyarsk, Alexander Uss, según la acusación.

NDA y Pdvsa no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar.