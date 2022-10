La presunta farsa chavista sobre Álex Saab hizo preocupar a EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

La defensa del testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, presentó el pasado viernes 14 de octubre, una moción ante el Tribunal de Florida, donde reitera que Estados Unidos, sabía de su “inmunidad diplomática”.

Por lapatilla.com

Este lunes 17 de octubre, el periodista Joshua Goodman, corresponsal para América Latina de la agencia de noticias AP, informó a través de su cuenta en Twitter, que la nueva presentación judicial contiene correos electrónicos que muestran a altos funcionarios estadounidenses discutiendo la afirmación del chavismo de que Alex Saab era “diplomático”.

Goodman, explicó que no está claro si esto ayudará al testaferro de la dictadura a vencer los cargos penales.

“Pero sí muestra que EEUU horas después del arresto de Saab estaba preocupado, o se burlaba, de su supuesto estatus diplomático”, agregó.

New court filing contains emails showing senior US officials discussing Venezuela’s claim Alex Saab was a diplomat.

Not clear if this will help Saab beat criminal charges.

But it does show US in hours after Saab’s arrest was concerned—or mocking—his purported diplomat status. pic.twitter.com/kw4pn0tMYI

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 14, 2022