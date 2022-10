Carta al Presidente Biden @POTUS por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía” Thomas Jefferson

Muchas veces uno escribe cartas a muchas en forma abierta o privada a los líderes del mundo por la crisis política que está pasando Venezuela con ese éxodo que van más de siete millones de venezolanos que huyen de una dictadura, por la cual no se oye respuesta alguna, solo un silencio y una agonía vive en el escritor.

Por eso llamó la atención la maravillosa obra de Gabriel García Márquez http://goo.gl/xcK4Jh “El Coronel no tiene quien le escriba”. Un hombre de buena fe y bastante ingenuo, vive en su pueblo esperando 15 años para recibir su carta de jubilación, o sea, la pensión que le va a cambiar su fortuna. Con la inconformidad con un sistema gubernamental de la época en no recibir respuestas negativas o inesperadas de la vida cotidiana, ya El Coronel sintiendo temor, miedo o insatisfacción que más tarde en la narración de la novela se refleja en la resignación y la pérdida de la esperanza. Uno observa esta obra la triste realidad de muchas personas que escriben y no le responden caso que algunos manda cartas algún jefe de estado del país más poderoso como USA que en los archivos de ese país. Han mandado infinidades de cartas, la más famosa de Fidel Castro, cuando tenía 12 años, al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Una que es negado por la Habana porque ellos nunca van a reconocer la veracidad de ella pero en meses atrás un venezolano le envía una carta al presidente de los Estados Unidos Barack Obama http://goo.gl/KSZh7M y le respondió en forma abierta como es a Pablo Medina, y la dio a conocer en una comunicación que recibiera por el entonces Presidente Obama, de fecha 5 de agosto de 2014 en la que manifiesta su preocupación por la situación política que vive Venezuela y afirma Pablo Medina antes los medios en esa carta Obama pidió por la liberación de los manifestantes detenidos en las cárceles venezolanas, pero la crisis se desbordó llegando que muchos venezolanos se fueran de Venezuela por diferentes país del continente americano y el expresidente Donald Trump le dio trato especial a todos los venezolanos que venían huyendo de este apartheid chavista producto de la corrupción administrativa ha existido siempre en el gobierno de Venezuela, solo que en la actual administración se exacerbó. El gobierno de la quinta república hace gala de métodos por demás creativos en eso de meter mano a las arcas públicas. Poniendo de un lado el concepto de que la política es una ciencia que se supone fue creada para servirle al ser humano, sin distingos de ninguna índole. Por eso se habla de procurar siempre el bien común, y para lograr tal objetivo son necesarias las ideas concentradas en proyectos viables y bien articulados. Si a ver vamos, el político de la V, i que revolucionario, dice ser un servidor del pueblo mientras es un gánster de la política algo muy notorio en esta mentada revolución que lo señala con supuestos vínculos con el narcotráfico. Por eso huyen los venezolanos dejando atrás a un país hermoso que se llama Venezuela. Con la búsqueda del sueño americano a las ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito en una sociedad moderna pero se acabó un 12 de octubre (día de Colón) cuando la administración de Joe Biden, nuevas medidas para controlar la migración venezolana: un programa que da estatus legal por dos años a quienes llegan en avión y la expulsión inmediata de la mayoría de quienes crucen la frontera por México.

Sé que Biden debe recordar aquellas frases del Pastor Martin Luther King dijo: Nunca olviden que todo lo que Hitler hizo en Alemania era legal para los jueces de ese país”. En Venezuela no hay estado derecho, unos norteamericanos fueron secuestrados por el mismo gobierno de Maduro y unos directivos de CITGO. Se hizo una permuta con los afortunados en el canje de prisioneros de Joe Biden y Nicolás Maduro. Los llamados narco sobrinos, a cambio de la excarcelación de siete estadounidenses detenidos en Venezuela. Eso se vio muy mal en el mundo, porque ellos siempre dicen que con terrorista no negocian, pero Joe Biden lo hizo obviando todas esas denuncias de violaciones derechos humanos y expropiaciones que una vez le dijeron a Chávez (https://www.youtube.com/watch?v=-KXWQ7xh_-o) que era un ladrón en imponer ese socialismo maligno que corrió por toda América Latina.

Esta actitud de Joe Biden es criticada por muchos norteamericanos, Senador Bob Menéndez pidió al presidente Biden recapacitar y no deportar a los migrantes venezolanos que ingresan de forma irregular por la frontera sur, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que aquellos venezolanos que “intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos a México”. También dijo Menéndez “No puedo apoyar ningún programa que cree requisitos adicionales para los venezolanos y a la vez se combine con una expansión injustificable del programa de deportación de Título 42 de Trump. Ampliar el Título 42 para incluir ahora a los venezolanos agrega sal a una herida abierta mientras se deteriora aún más nuestro sistema de asilo que el presidente Biden prometió restauraría”.

Justamente el mismo día Joe Biden toma una nueva decisión sobre el tema de los migrantes venezolanos, fue publicada en las redes sociales de varios jóvenes de Barinitas, estado Barinas, habían vencido a la peligrosa selva de Darién y continuaban su camino hacia la tierra del Tío Sam. Anderson Ramírez es uno de los bariniteños que integra el grupo de aventureros, cuyo objetivo es alcanzar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. En estos momentos esos jóvenes paisanos míos estarán en un barco a la deriva sin rumbo fijo y pido que sean tomados en cuenta estos Jóvenes de Barinas lograron cruzar el Darién y avanzan rumbo a Estados Unidos

En esta carta Biden debe buscar alternativas a la crisis migratoria a través de un corredor humanitario, para migración ordenada y segura para los venezolanos y EEUU. 24 mil visas para mi es insuficiente para la magnitud del problema por la cantidad de venezolanos que salen del país. Una reconsideración es necesaria en ese aspecto que puso a muchos de mis compatriotas a echar carrera. Esas Medidas de protección humanitaria no deben dejarlos más desvalidos como ocurriría con venezolanos a merced de mafias en México por eso es mi desacuerdo presidente Biden.

Término una frase “La cima de la montaña”, el último discurso del Pastor Evangélico Martin Luther King (https://www.youtube.com/watch?v=QOmYMBfcUm4) “Dios me ha permitido llegar a la cima de la montaña. He mirado desde allí y he visto la tierra prometida. Pero es posible que no llegue allí con vosotros”, dijo el activista por los derechos civiles de los afroamericanos unas horas antes de recibir un balazo letal y su legado se mantiene y pido en esta carta al presidente de los Estados Unidos Joe Biden que rectifique…

Cualquier información o sugerencia por robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-1574645 y además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!