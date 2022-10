Vivir bajo el terror silencioso: historias desde una ciudad “liberada” por los rusos

Nataliia ha vivido sus 51 años en Berdiansk, en la región de Zaporiyia. Allí terminó la universidad, con la aspiración de convertirse en profesora de inglés, pero acabó trabajando en el Gobierno local. Esta ciudad, a orillas del mar Azov, en el sur de Ucrania, fue una de las primeras en caer bajo ocupación rusa. El 26 de febrero tomaron el puerto y el aeropuerto. Al día siguiente, todo el enclave. No hubo grandes batallas, ni resistencia.

Por El Confidencial

Cuando la mujer vio la columna de tanques rusos por las calles y avenidas de la localidad, sintió el horror. Rechazó colaborar con los invasores y se marchó ‘al exilio’ con el resto de sus colegas de la Administración ucraniana. Pero, tras varias semanas fuera, decidió volver a su ciudad. ¿Qué impulsó a una proucraniana convencida a regresar a una ciudad tomada por el invasor? Porque es su casa y Nataliia no quiere dejar abandonada la tumba de su hijo, fallecido durante la Guerra de Afganistán. Además, nunca logró una oportunidad económica para mantenerse fuera.

De hecho, quiso volver antes. Pero los militares ucranianos prohibieron durante días el acceso a la zona ocupada por la intensificación de los bombardeos. Asegura que su caso no es único y que incluso conoce casos de ucranianos que regresan a la arrasada Mariúpol, a vivir entre edificios semidestruidos y bajo control de Moscú.

Sus historias tienen mucho en común. “Estuve dos semanas buscando el piso en Polonia y ahora quiero volver. No tengo a dónde ir”, dice un hombre que está obligado a volver a Berdiansk. Se fue de la región para buscar una vida mejor en Europa, pero se dio cuenta de que no hay nada como su casa. “Los que querían emigrar ya tenían oportunidades de hacerlo, no soy emigrante y no voy a serlo”, comenta el hombre, quien prefiere no revelar su nombre.

