¡Devastador! Sixto Rein sufrió un ataque psicótico por consumo de drogas e intentó quitarse la vida (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante venezolano, Sixto Rein, confesó que sufrió un ataque un ataque psicótico por consumo de drogas e intentó quitarse la vida.

lapatilla.com

Confesó que estaba desenfocado en ese momento de su vida “me dieron cadenas y las empeñe para fumar, la única manera de que yo me quitara eso es que me dieran donde más me duele, me aleje de mi familia, de mi gente, mi esposa, hoy en día lo veo. Estuve en prisión 8 horas en Miami cuando me agarraron por el gramo”.

Incluso el cantante concluyó que vio la muerte de cerca “Hay un punto detonante, cuando regresó a Caracas, me voy de mi casa, empiezo a consumir sustancias más poderosas, que me convierten en alguien más lejano aún del que ya desconocía, me ha dado un ataque psicótico súper fuerte en el cual me intento quitar la vida, me empiezo a cortar todo, de hecho tengo marcas que se ven aún” alegando que en su momento estuvo internado en una clínica que psiquiátrica, dando gracias a Dios por superar toda esta mala situación.