Pete Davidson ha comenzado a borrarse el tatuaje en honor a Kim Kardashian

Una foto de un paparazzi y legions de fans atentos a cualquier movimiento de la estrella en cuestión. Esa fórmula siempre tiene como resultado descubrir cómo va la vida amorosa de las celebrities y, en el caso de un de nuevo soltero Pete Davidson, eso significa dejar atrás todo lo que supuso su relación con Kim Kardashian, rompiendo de mutuo acuerdo hace un par de meses. Aunque eso conlleve también los tatuajes que tenía.

Por 20minutos

Durante su etapa juntos, el humorista del Saturday Night Live se hizo un par de tatuajes en honor a la empresaria. Como ya ha quedado claro que no van a volver, entre otras cosas, porque Davidson no está dispuesto a aguantar las actitudes de un ex como Kanye West, ha decidido pasar a la acción y no dejar rastro en su cuerpo de esos meses junto a la influencer.

Gracias a unas imágenes en el set de rodaje de su nuevo proyecto, la serie de comedia Bupkis, se ha visto cómo el cómico de 28 años tiene una marca de haber pasado por una clínica justo en la clavícula izquierda, una suerte de vendaje muy similar a los que se ponen cuando uno se está quitando un tatuaje.

Y, como los fans han notado, este vendaje se encuenta en el lugar exacto en el que se marcó uno de los recordatorios de su amor por Kimberly: uno en el que se podía leer ‘My girl is a lawyer’ (‘Mi chica es una abogada’), la carrera que ha estudiado la socialité. Asimismo, también tenía en el pectoral su nombre, ‘Kim’, así como se tatuó las iniciales de sus hijos.

