“Parezco Sid de Toy Story”: Futbolista del City criticó su imagen en el videojuego Fifa 23

FIFA 23 también ha tenido repercusión entre los jugadores de la vida real. El simulador de EA Sports no solo hizo llorar de risa a Laporte con sus estadísticas de velocidad, sino que también ha enfadado por la apariencia que muestran algunos de ellos en su traslado al fútbol virtual. Es el caso de Jack Grealish, el jugador del Manchester City.

Por MeriStation

“¡Nah, venga ya EA Sports, me parezco a Sid de Toy Story!”, exclamaba Grealish a través de su cuenta oficial de Instagram. El inglés acompañó la frase con una imagen poco agraciada de su versión de FIFA 23. El cabezón y el entrecejo casi unido hablan por sí solos. Puedes verlo en la parte inferior de este párrafo.

Ig Grealish: “Nah cmon man @EASPORTSFIFA Look like that geeza out of Toy Story!!!!!” [jackgrealish] pic.twitter.com/d5dUTD9woj

— City Xtra (@City_Xtra) October 1, 2022