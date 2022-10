El fallido regalo de bodas de unas amigas a otra que se viralizó en las redes

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La surrealista historia de unas amigas está siendo viral en las redes sociales, donde la gente se parte de la risa, literalmente, con lo que ha expuesto una de las protagonistas.

Por: 20 Minutos

La tuitera @maria_alba_m ha sido la encargada de contar la anécdota, que tiene que ver con un bonito motivo: una boda. “Una amiga ha ido hoy a casarse y al llegar se han enterado de que no era la boda, que era una firma previa de papeles”, comienza a exponer la periodista.

“Entre varias le habíamos regalado un colgante con la fecha grabada de la boda (hoy), así que ahora tiene un colgante con la fecha de una vez que fue al notario”, explica María Alba en un tuit que ya se ha hecho viral y que va camino de los 4 mil ‘me gusta’.

La casualidad también ha querido que hoy también sea el cumpleaños de su ex. En resumen: le he regalado a una amiga por su boda un colgante con la fecha de la firma del notario y del cumpleaños de su ex. No me lo superes, iguálamelo.

— María Alba (@maria_alba_m) September 29, 2022