Ucranianos arrebataron cargamento de armas a un batallón ruso que ahora será usado en su contra (VIDEO)

El ejército ucraniano mantiene su presión y sigue atacando los depósitos de municiones y los centros de mando rusos, mientras que las tropas rusas pasan a reforzar sus defensas en la mayor parte de la línea del frente.

lapatilla.com

Rusia perdió 550 soldados, así como 18 tanques, en un día de combates en Ucrania, según el último informe del Estado Mayor de Ucrania.

El informe agrega que Rusia ha continuado con sus intentos de ocupar la región de Donetsk, mientras se centra en retener otros territorios ocupados y en entorpecer las operaciones de ataque del ejército ucraniano en algunas direcciones.

Los ucranianos ahora han arrebatado un importante cargamento ruso que pretenden utilizar en contra de sus militares que quieren invadir su país.

Here is such a batch of trophies that Ukrainian defenders found on the positions of the Russians. pic.twitter.com/ZN2ZMd9c3n

— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022